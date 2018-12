huffingtonpost

: Suore-ladre per giocare d'azzardo a Las Vegas - HuffPostItalia : Suore-ladre per giocare d'azzardo a Las Vegas - ILFortebraccio : Suore con il vizio del gioco: rubavano alla scuola per andare a Las Vegas - talpabis : 'Migliori amiche, ladre, giocatrici d'azzardo. E #suore' #incipit dell'anno a #TabloidInferno -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Dueamericane hanno sottratto circa 500 mila dollari alla St James' Catholic School di Torrence per poterli spendere a Las. I furti sarebbero duranti per circa 10 anni: i soldi provenivano dal fondo dove venivano raccolte le tasse d'iscrizione alla scuola e le donazioni. Le dueerano figure di spicco della scuola: Mary Kreuper è stata la preside della scuola per 29 anni mentre Lana Chang insegnava lì da più di 20 anni. Entrambe sono in pensione da poco.Secondo il portavoce dell'arcidiocesi di Los Angeles sarebbero state scoperte grazie ad una verifica di routine. Le due sospettate - Mary Kreuper e Lana Chang - hanno ammesso di aver compiuto i fatti e hanno dichiarato di essere pentite delle loro azione e di voler collaborare con le autorità. Nonostante siano state scoperte sembra che la scuola non le denuncerà. Dovrebbero ...