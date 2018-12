Roma | commercio Pica | Su Pmo visione miope

romadailynews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018): Su Pmo– “Comune e municipi penalizzano i pubblici esercenti” – “La redei piani di massima occupabilità (Pmo) nel I Municipio ci sembra un pacchetto di misure raffazzonate e senza un criterio migliorativo né per l’immagine del centro storico né per la tutela dei pubblici esercizi che, al contrario, vengono ancora una volta vessati e ingiustamente puniti da tali provvedimenti.“Sulla vicenda dei cosiddetti ‘tavolini selvaggi’ siamo stati i primi a chiedere un confronto con le istituzioni e da 4 mesi i commercianti attendono soluzioni dall’Amministrazione municipale competente e dal Campidoglio, ma ancora una volta la politica decide senza recepire le istanze delle associazioni di categoria presentando anche mozioni a danno degli esercenti.“Non solo, registriamo come alcune associazioni dei residenti ...