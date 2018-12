Ricerca | Unipd | e se inviassimo su Marte una talpa padovana?

meteoweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) La sonda Insight della Nasa ha cominciato il suo lavoro sulla superficie marziana restituendoci immagini: una prima, sfocata, che lascia intravvedere il terreno in fase di ammartaggio e una seconda, molto nitida, scattata dalla camera montata sul suo braccio meccanico della sonda. Non solo, abbiamo potuto sentire anche il rumore del vento sulla superficie marziana. Insight ha un compito ben preciso: studiare l’interno diper capire se esistono ancora attività geologiche attraverso sismografi e il gradiente di temperatura fino a 5 metri di profondità. Attendendo il lavoro di Insight, ci si potrebbe chiedere cosa servirebbe in futuro a un astronauta per studiare più approfonditamente il pianeta rosso. Potrebbe tornare utile la “marziana” sviluppata e testata al CISAS “Giuseppe Colombo” – Centro di Ateno per gli studi e le attività spaziali dell’Università di Padova ...