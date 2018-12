Quest' anno tredicesime più ricche | ma la metà se ne andrà in acquisti

Sfera Ebbasta - l’esorcista : “Nei suoi testi c’è il demonio. Questi rapper hanno una funzione anticristica” : “Sfera Ebbasta? Ho letto il testo di una sua canzone e mi sono messo le mani nei capelli. Dietro messaggi simili c’è il demonio“. A dirlo ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2 è l’esorcista don Antonio Mattatelli che, dopo la tragedia in discoteca a Corinaldo, ha commentato la crescente passione dei giovanissimi per il trapper Sfera Ebbasta e per la musica trap e rap in generale. “Non so come si faccia a portare ...

Quest'anno tredicesime più ricche : ma la metà se andrà in acquisti : Circa 34 milioni di lavoratori sono in attesa di ricevere la tredicesima mensilità, per un valore complessivo di 44,3...

Dow Jones Sustainability Index : anche Quest’anno 3M tra le società più sostenibili al mondo : 3M si conferma nuovamente azienda leader in tema di sostenibilità: per il diciannovesimo anno consecutivo il Dow Jones Sustainability Index ha riconosciuto all’azienda di St. Paul l’eccellente livello del suo impegno, inserendola nel ristrettissimo numero di società costantemente presenti nell’Index (DJSI). 3M, società che traduce la scienza in soluzioni che migliorano la vita, vanta un impegno di lunga data nella sostenibilità. Tutto è iniziato ...

Fortnite : Questa mattina i server saranno offline per l'arrivo della patch 7.01 : Grazie alla segnalazione di Fortnite Intel, apprendiamo che nel corso della mattinata di oggi, 11 dicembre, ci sarà la manutenzione programmata dei server di Fortnite.Epic Games ha annunciato tramite Twitter che, a partire dalle ore 11, i server saranno offline per l'arrivo della nuova patch v7.01.Per il periodo della manutenzione, come sempre, non sarà possibile accedere alle modalità Salva il Mondo e Battle Royale.Read more…

Silvio Baldini - la furia dell'allenatore della Carrarese : 'Mi fanno un c*** Questi grillini' : L'uomo è noto per il carattere fumantino. Era così anche quando allenava Catania e Parma in serie A e lo è pure oggi che siede sulla panchina della Carrarese in serie C . Silvio Baldini l'ultimo show ...

Meeting dei diritti umani in Toscana : Quest'anno è 'Nessuno è nato per odiare' : ... ha detto la vicepresidente Monica Barni, che stamani ha presentato l'iniziativa assieme a Andrea Vannucci, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, Paolo Chiappini, ...

Il look per Natale? Quest’anno è gold : L’oro, l’avrete capito, mi piace molto, soprattutto sotto le feste. Il trucco ovviamente è quello di non strafare, ma di indossare un dettaglio, e di contestualizzarlo in modo da “spegnerlo” un pochino, per ottenere un look da festa, ma senza esagerare. Ecco qui i miei consigli per voi. Natale gold: gli accessori Gli accessori dorati sono un ottimo metodo per cominciare ad aggiungere luce al look: che siano bijou (come ...

Confesercenti - Babbo Natale risparmia : Quest'anno meno regali sotto l'albero : Babbo Natale risparmia - Insomma, sembra proprio che le incertezze legate alla crescita e al futuro dell'economia italiana abbiano condizionato anche "Babbo Natale". A dirlo il tradizionale sondaggio ...

Confesercenti - Babbo Natale risparmia : Quest'anno meno regali sotto l'albero : Babbo Natale risparmia - Insomma, sembra proprio che le incertezze legate alla crescita e al futuro dell'economia italiana abbiano condizionato anche "Babbo Natale". A dirlo il tradizionale sondaggio ...

Il Presepe di Ispica Quest'anno raddoppia : Quello di quest'anno ad Ispica si preannuncia un Presepe vivente dai grandi numeri. Sei gli eventi previsti. Il tema è: "Le notti Sante"

Altro che Juve - il vero spettacolo anche Quest’anno è il Napoli : gli Azzurri tengono viva la Serie A con un calcio-show : Se la Juventus è una certezza e continua a volare verso l’ottavo scudetto consecutivo, la Serie A rimane viva soltanto grazie al Napoli che continua – contro tutti gli scettici – ad essere l’unica vera rivale dei bianconeri per il quarto anno consecutivo. Alla faccia di chi ha sempre considerato il progetto di De Laurentiis una burla da sottovalutare, e i risultati ottenuti negli anni soltanto frutto del caso. E ...

Natale : Quest’anno meno cibo e vino sulle tavole degli italiani : Quest’anno a Natale gli italiani compreranno un po’ meno cibo e vino: lo ha rilevato Confesercenti in base a un sondaggio condotto con SWG sulle opinioni e sulle intenzioni d’acquisto dei consumatori italiani per le prossime festività. I prodotti gastronomici e il vino se lo scorso anno sono stati comprati dall’81% degli intervistati, quest’anno lo saranno dal 73%, pur rimanendo l’acquisto più gettonato. ...

Anche Quest'anno torna l'Abbonatale : ... scegliendo fra oltre 30 spettacoli e più di 150 artisti in scena. La scelta del giorno, del posto e del teatro può essere fatta direttamente presso le biglietterie dei teatri Anche la sera stessa, ...

X Factor - la semifinale di Quest'anno la più vista di sempre per il talent : Record stagionale di ascolti per la settima puntata live di 'X Factor 2018', il talent show prodotto da Fremantle: la semifinale più vista di sempre su Sky ha ottenuto ieri su Sky Uno/+1 una media di ...