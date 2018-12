Più donne in parlamento | ecco la pagina web

Trono di Spade visto dalla scienza : le donne nobili hanno Più chance di sopravvivere : Due epidemiologi dell'Australian Institute of Health Innovation alla Macquarie University di Sydney, Reydar Lystad e Benjamin Brown, sono, oltre che scienziati, anche fan accaniti di Game of Thrones (in Italia Trono di Spade). I due scienziati hanno dato uno sguardo scientifico alle prime sette stagioni per formulare teorie su chi ha più possibilità di vivere e chi di morire, perdendo la chance di conquistare l'ambitissimo Trono di Spade. ...

Mikhail Popkov condannato al secondo ergastolo : ha ucciso 77 donne. È il serial killer Più sanguinario della storia russa : Lo hanno condannato per la seconda volta all’ergastolo. Questa volta accusandolo di altri 56 omicidi. Diventano così 78 le vittime del serial killer di Angarsk, Mikhail Popkov: un uomo e 77 donne, secondo i tribunali della Russia, sono stati uccisi dall’ex poliziotto, accusato anche di una decina di stupri. secondo la procura, Popkov soffriva di “una patologica attrazione all’uccisione di persone” e di “una mania ...

Serena Williams è tra le 100 donne Più influenti dell'anno : stato un anno denso di avvenimenti e di cambiamenti per l'universo femminile. I movimenti del Time's Up e del #Metoo, nati per denunciare violenze e abusi, hanno influito nel rivoluzionare la figura ...

Donne : in amore soffrono di Più - ma si riprendono prima : Per dipendenza affettivaPer insicurezzaFine=fallimentoCosa fare: soffrire "fa bene"Cosa fare 2: stare con altre personeCosa fare 3: non idealizzareCosa fare 4: accettare una pausaLe Donne soffrono di più quando una relazione arriva al capolinea. Si disperano e sono quelle che patiscono di più la solitudine, forse perché sono anche le più dipendenti dal rapporto amoroso. Sarà un luogo comune, ma anche l’esperto e uno studio condotto dai ...

Valeria Cagnina - a 17 anni tra le 50 donne Più influenti nel mondo del tech : Ha solo 17 anni, parla veloce come chi non vuole sprecare nemmeno un attimo della sua vita già molto intensa, ti spiega, come solo i giovanissimi sono capaci, tutto ciò che la appassiona e dal suo tono capisci quanto sia vero questo amore per ciò che fa. Valeria Cagnina, classe 2001, vive per la robotica e la prima cosa che ti dice, quando le chiedi che effetto le fa essere la più giovane premiata dall’Inspiring Fifty, il riconoscimento alle 50 ...

Le gare in cui le donne vanno Più forte degli uomini : Nelle maratone normali non c'è competizione ma nelle corse più lunghe riescono spesso a batterli, e la scienza si sta chiedendo come sia possibile

Le donne Più potenti al mondo del 2018 : 10) Ginni Rometty9) Marillyn Hewson8) Ana Botin7) Susan Wojcicki6) Melinda Gates5) Abigail Johnson4) Mary Barra3) Christine Lagarde2) Theresa May1) Angela MerkelÈ stato un anno di donne, il 2018. Sulla scorta del movimento #MeToo sono state decine le candidature femminili alle elezioni americane di MidTerm con 110 elette. Molte sono giovani e ancora non in posizioni di grande potere, ma la via è aperta e c’è un modello che dura da anni: Angela ...

Tecnologia : ecco le donne italiane Più influenti del 2018 : Cinquanta donne italiane, tra cui ricercatrici e imprenditrici, nel 2018 si sono distinte nel mondo dell’innovazione e della Tecnologia: sono state individuate dall’associazione no-profit Inspiring Fifty, che promuove la presenza delle donne nel settore tecnologico. Rappresentate Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Liguria, Piemonte e Toscana, poi a livello internazionale USA (California, Oregon, New York), Regno Unito (Londra, ...

Bonus nido sale a 1.500 euro : «Congedo paternità da 4 a 5 giorni». E le donne incinte potranno lavorare di Più : Manovra e legge di Bilancio , diverse novità in vista per quanto riguarda neogenitori, maternità, paternità e asili nido . Il Bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati, misura nata con ...

Beyoncé e Taylor Swift sono le uniche cantanti presenti nella lista delle 100 donne Più potenti al mondo del 2018 : Secondo Forbes The post Beyoncé e Taylor Swift sono le uniche cantanti presenti nella lista delle 100 donne più potenti al mondo del 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Forbes - ecco le donne Più potenti del 2018. L'unica italiana è 67esima : Si tratta di Federica Mogherini, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea. Segue dopo di lei Taylor Swift. La ...

Pirelli 2019 - il calendario che racconta i sogni delle donne 'Più che foto sono veri e propri film' : Un calendario che vuole essere un racconto simile a un film, anzi quattro film brevi, quattro film che raccontano i sogni di altrettante donne. E' questo il calendario Pirelli che è stato presentato ...

Le donne dell' Iran tra pregiudizi e diritti negati. Al salone dell'editoria dell' Eur "Più Libri Più Liberi" : Nell' opera infatti, attraverso le esperienze maturate sul campo dall'autrice si affrontano tematiche relative al pregiudizio, all'Islam, oggi tanto dibattuta anche nella politica italiana, fino alla ...