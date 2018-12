Nuovi bandi per affidamenti servizi architettura e ingegneria

Milano. Gruppi azione locali bandi per 29 milioni - Nuovi fondi entro 2020 : La Lombardia ha già approvato 75 bandi (sugli 80 totali) presentati dai Gruppi di azione locali (Gal), per un finanziamento

AIGAE : “Sfondato il tetto dei 3 milioni di turisti l’anno. Al via i Nuovi bandi per diventare Guide Ambientali Escursionistiche” : “E’ vero boom di Guide Ambientali Escursionistiche. La domanda è in crescita perché c’è un mercato del lavoro che è in crescita in questo settore. Noi, Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, abbiamo sfondato il tetto dei 3 milioni di turisti l’anno. Sta crescendo tutto il settore turistico italiano ed i dati ultimi parlano di ben 420 milioni di presenze ma sta trainando questa crescita in particolare il Turismo Ambientale”: lo ha dichiarato ...

Coppa Libertadores - Boca Juniors River Plate : rose a confronto. Bandiere - Nuovi talenti e 'italiani' : Tantissimi argentini e appassionati di calcio hanno sognato per oltre 100 anni di metterle una di fronte all'altra nella partita più importante di tutte e, alla fine, questo desiderio è stato ...

Nuovi bandi UE in continuità per le rotte con Fiumicino e Linate : Pubblicati oggi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero C362 i bandi per la continuità territoriale aerea da e per i principali aeroporti della Sardegna verso gli scali di Fiumicino e ...

Fuori Salerno dal tour 2019 di Vasco Rossi - bandito l’Arechi per i Nuovi concerti negli stadi : Il tour 2019 di Vasco Rossi non toccherà Salerno. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, il rocker di Zocca non potrà esibirsi all'Arechi dopo la decisione dell'amministrazione comunale. La notizia è riportata sul quotidiano La Città e parla dell'estromissione del tour del Blasco da Salerno, che non sarebbe disponibile per la data richiesta dall'organizzazione che avrebbe richiesto una tappa per la seconda metà del mese di ...