Manovra | Conte | «A Bruxelles non con il libro dei sogni ma con riforme» Tria | possibile

Manovra - Boldrini attacca Conte : “Chi tratta con l’Ue? Dica se Salvini lo ha esautorato”. Pd : “La sua parola non conta nulla” : In Aula alla Camera per l’informativa prima del Consiglio europeo, il premier Giuseppe Conte è stato attaccato sulla Manovra dai banchi della sinistra, da Pd e Leu. “Il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini ha tenuto un comizio dinanzi ai suoi sostenitori ed ha chiesto a loro il mandato a trattare con l’Unione europea. Avevamo capito che fosse lei ad essersi preso l’impegno. Il Parlamento deve sapere se lei è stato ...

Conte : con Ue confronto serrato su Manovra - in gioco nostra missione : Roma, 11 dic., askanews, - 'L'Italia è stata protagonista nei passaggi decisivi nella storia dell'integrazione europea e ha sempre partecipato alla soluzione delle crisi economiche e politiche di ...

Conte si dice fiducioso sulla trattativa con l'Ue sulla Manovra : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avvertito l'Unione europea che "logorare l'azione riformatrice del governo sarebbe una strategia miope, un tentativo di reprimere istanze che resterebbero comunque vive nella nostra società e che potrebbero ripresentarsi in prossimo futuro in forme che difficilmente potremmo prevedere". Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, il premier ...

Manovra - Conte : “Europa superi rigorismo miope - così non si combatte l’instabilità” : “Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere un’instabilità con misure che finiscono per favorirla. L’Europa deve perseguire un rapporto equilibrato tra riduzione e condivisione del rischio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue e dell’Eurosummit del 13 e 14 dicembre. L'articolo Manovra, Conte: “Europa ...

Manovra - Giuseppe Conte : “Il rigore dell’Ue favorisce l’instabilità - va superato” : In vista del prossimo Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera e si sofferma soprattutto sulla trattativa con Bruxelles sulla Manovra: "Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere l’instabilità con misure che invece finiscono per favorirla. Logorare l'azione riformatrice del governo sarebbe una strategia miope".Continua a leggere

