Le scuse di Macron | “Rabbia giusta” Ora tasse ai manager e salari più alti 

Migranti - Salvini non accetta scuse di Macron su Claviere/ Italia vs Francia - 'Bardonecchia era informata' : Scontro Italia - Francia a Claviere : Salvini , ' Macron scarica i Migranti al confine? Chiarisca'. Ultime notizie, 'mistero' del furgone Gendarmerie.

Migranti - Salvini non accetta scuse di Macron su Claviere/ Italia vs Francia - "Bardonecchia era informata" : Scontro Italia - Francia a Claviere : Salvini , " Macron scarica i Migranti al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:48:00 GMT)

Salvini su migranti Claviere : "non accetto scuse Macron"/ Ultime notizie - crisi Francia : "nuovo sconfinamento" : Caso Claviere, Salvini vs Macron: 'non accetto le sue scuse'. migranti scaricati al confine Italia-Francia: Ultime notizie, nuovo sconfinamento.