Cronaca di un’eliminazione non annunciata

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Liverpool-Napoli ​Ultima del girone. Da primi in classifica. Non l’avrei mai pensato. Sto in ansia dal triplice fischio col Frosinone. Sarà difficilissima e se non passiamo sarà comunque una soddisfazione. Ma qua’ soddisfazione, avimmo vincere, mai come stasera. Si vabbè ma questi sono i finalisti della scorsa edizione, non si faranno buttare fuori. Ma che ce ne fotte? Nuje tenimmo a Carletto che preferisce la coppa. Si ma stasera sarà una bolgia e dobbiamo pure seguire il PSG. Si ma abbiamo due risultati e mezzo su tree, se segnamo, dovremmo stare tranquilli. E Klopp ha pure miso ‘e mmane annanze parlando dell’arbitro. Si ma Carlo l’ha stutato dicendo che a noi, dell’arbitro, nun ce ne fotte. E poi siamo gli unici della storia che sono usciti con dodici punti. Si, è vero, ma siamo primi in un girone impossibile. Madonna benedetta, votta a veni’ ...