Come rimuovere follower falsi o inattivi su Instagram

Come rimuovere l’effetto soap opera dalla tua tv : Come rimuovere l’effetto soap opera che le tv di ultima generazione generano mandando su tutte le furie i registi holliwoodiani? In questo approfondimento andremo a scoprire le semplici impostazioni da configurare per eliminare questa automatismo che indubbiamente manda a monte buona parte del lavoro di regia, fotografia e post-produzione di pellicole soprattutto d’azione. Piccola premessa, l’effetto soap opera prende il nome proprio dalla ...

Come sbloccare Chatroulette e rimuovere il ban : Chatroulette è un sito Web molto famoso che consente di conoscere sempre nuova gente (sconosciuta) tramite video chat. Se non riuscite ad accedere al portale, perché magari compare un messaggio di avviso che la vostra leggi di più...

Come rimuovere un tatuaggio in sicurezza : I tatuaggi sono sempre più diffusi in Italia tra i giovani ma anche tra gli adulti e da qualche anno le donne tatuate hanno superato numericamente gli uomini. Secondo una ricerca dell’Istituto Superiore della Sanità le donne tatuate sono il 13,8% rispetto all’11,7% degli uomini. I tatuaggi possono essere di diversi tipi, di un solo colore o multicolore e ovviamente di diverse dimensioni, ricoprendo una superficie di pochi millimetri di pelle ...

Come rimuovere PIN SIM su Huawei : Ogni volta che accendete il vostro smartphone Huawei vi chiede di inserire due PIN: uno per sbloccare la SIM e l’altro per sbloccare il dispositivo. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in leggi di più...

Come rimuovere numero di telefono da Facebook : Avete deciso di proteggere ancora di più la vostra privacy su Facebook? Seguendo la procedura guidata di creazione dell’account, viene richiesto l’inserimento dei propri dati personali, tra cui il proprio numero di telefono. Presi dalla fretta leggi di più...

Come rimuovere tastiera Swype : Stai utilizzando Swype da un po’ di tempo ma non sei pienamente convinto della sua efficacia? Non sei l’unico a pensarla in questo modo: da un po’ di tempo, infatti, è stato sospeso il supporto leggi di più...