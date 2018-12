huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Aria di scatoloni al Mef - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Aria di scatoloni al Mef - HuffPostItalia : Aria di scatoloni al Mef - Nativit39688271 : RT @TeresaIacopo: Nelle mani di chi aspetta Nell'attesa di una festa Nel risveglio di domenica Nell'aria di tempesta Nelle luci di Natale N… -

(Di martedì 11 dicembre 2018)di. C'è quel momento, nella vita interna di un ministero, in cui si lavora ventre a terra come se non ci fosse un domani. Ce n'è un altro, in cui il vento che si respira è quello della smobilitazione. È quest'ultimo quello che soffia dalle parti di via XX settembre, fuori avvolto dall'mefitica della nuvola nera d'incendio che ha avvolto Roma, dentro formalmente impegnato a preparare il lavoro sulla manovra, arrivata al Senato, e sul decreto fiscale, da oggi alla Camera.Giovanni Tria, mite professore prestato dall'università di Tor Vergata al governo del cambiamento, è logorato da mesi di tira e molla e strattonamenti: prima sulla nota di aggiornamento al Def, poi sulla legge di stabilità. E il borsino del ministero dell'Economia ha sensibilmente abbassato la quota di chi lo vede dimissionario una volta arrivato, a ...