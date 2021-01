infobetting : Convocati Serie A 20a giornata (2020/2021) - sportli26181512 : Atalanta, giocatore positivo a un tampone e negativo ad altri due: si aspetta l'ok dell'Ats: Atalanta, giocatore po… - SettimanaS : I CONVOCATI DI CASTELLANZESE - CARONNESE - calciodangolo_ : ??#CagliariSassuolo, i convocati di #DeZerbi: out #Chiriches e #Berardi, c'è #Schiappacasse ? - calciodangolo_ : ??#CagliariSassuolo, i convocati di #DiFrancesco: out #Nandez, ci sono #Carboni e #Deiola ? -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Serie

Calcio d'Angolo

L'Atalanta oggi non ha comunicato l'elenco deiper la partita di domani pomeriggio (ore 15) contro la Lazio perché un giocatore era risultato positivo al Covid in base ad un primo tampone, cui ne sarebbero seguiti due negativi.... alla vigilia di Avellino - Viterbese, valida per la ventunesima giornata del girone C diC , ... L'elenco dei 21. 1. Daga, 2. Bianchi, 3. Mbende, 4. Bensaja, 5. Markic, 6. Baschirotto, 7.Serie C – Teramo Bari. Match in programma alle ore 15. Tutto come previsto: debutta Vitturini, Paci conferma il 4 – 3 – 3. Davanti, Costa Ferreira e Bombagi a supporto di Pinzauti. Lunga la lista degl ...Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Fabio Pecchia per affrontare la 20a giornata del Campionato Serie BKT Cittadella-Cremonese, in programma domenica 31 gennaio (ore 21, gara a porte chiuse). N ...