Pensioni Quota 100 e revisione LdB, ultime notizie 4 dicembre

newsinforma

: #Salvini: quota 100 pensioni? Un'altra promessa mantenuta. 6,5 miliardi di euro per cominciare a SMONTARE la legge… - matteosalvinimi : #Salvini: quota 100 pensioni? Un'altra promessa mantenuta. 6,5 miliardi di euro per cominciare a SMONTARE la legge… - Linkiesta : La flat tax? Ridotta a sconto fiscale per le partite Iva. Il mancato aumento dell'Iva? Solo per il 2019. Le pension… - fiscoetasse : Pensioni d'oro, Quota 100, Reddito di Cittadinanza: a che punto siamo? slitta la presentazione delle misure da inse… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Oggi 42018, lesulleconfermano l’introduzione di100 nella Legge di Bilancio 2019. Il Governo garantisce l’intenzione di introdurre la flessibilità in uscita dal lavoro tramite il provvedimento, mentre nega di voler portare il rapporto deficit/pil al di sotto della soglia del 2%. Ancora un volta, a far da portavoce è il ministro Matteo Salvini.Salvini confermacon100 Matteo Salvini ancora una volta si fa portavoce del Governo e assicura l’arrivo dellecon100 tramite la legge finanziaria 2019. Un giornalista che gli ha posto la domanda, ha ricevuto in risposta un netto “assolutamente sì”. Nessun commento da parte del ministro dell’Interno riguardo alla polemica in corso sulle richieste europee di mantenere il rapporto tra deficit-pil al di sotto del 2%. “Smontare la legge ...