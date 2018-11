In piazza a Torino contro la sindaca Appendino e il no alla Tav

Sì Tav in piazza a Torino - contestati Appendino e M5S. Il 10 novembre si replica : Anche Torino, dopo Roma, dice "basta". Alcune centinaia di persone, circa 500, si sono radunate davanti alla Prefettura, nella centrale piazza Castello, per chiede una città "senza Appendino" tra bandiere sì Tav, vessilli olimpici e slogan contro l'amministrazione 5 Stelle. Una manifestazione spontanea, nata dal tam tam dei social sull'onda emotiva del no del Consiglio comunale alla Torino-Lione.A protestare sono soprattutto ...

Torino dice 'basta' - in piazza contro M5S : In piazza anche esponenti del mondo produttivo e della politica. "La sindaca sta dimostrano di non ascoltare una città in difficoltà. C'è scollamento tra le sue analisi e il sentimento dei torinesi", ...

Tav - Berlusconi : 'Dire no è senza senso - bene chi è sceso in piazza a Torino' : Uno sguardo sul mondo' con la figlia Stefania Craxi. 'L'Italia ha bisogno di nuove infrastrutture - ha aggiunto - siamo al 50% in meno per quanto riguarda le infrastrutture rispetto alla Francia, ...

"Missione bambini" in piazza a Torino per aiutare i piccoli cardiopatici che non hanno ancora cure : Anche a Torino, oggi e domani, sabato 27 e domenica 28 ottobre, 'Missione Bambini' è in via Andrea Doria angolo via Carlo Alberto con i suoi volontari e con la Hoya Kerii, simbolo dell'iniziativa '...

Sciopero - a Torino in piazza anche le maestre precarie : anche Torino è scesa in piazza per lo Sciopero nazionale dei settori trasporti, scuola e sanità. Circa duecento persone si sono date appuntamento davanti alla stazione di Porta Nuova da dove è partita ...

Torino - caos piazza San Carlo. Inizia il processo. Alessandro : “Ho ancora crisi di panico” : L’inchiesta riguarda le presunte carenze nella gestione della proiezione della finale di Champions League tra Juve e Real Madrid del 3 giugno 2017. Il panico fra la folla fece 1500 feriti e una vittima. Anche il sindaco Chiara Appendino è imputata per disastro, lesioni e omicidio colposo.Continua a leggere

Torino - i feriti di piazza San Carlo : "Chiederemo i danni al Comune" : Udienza preliminare nell'aula bunker del carcere delle Vallette Lorusso-Cotugno per i fatti di piazza San Carlo. Il 3 giugno 2017 a Torino, durante la proiezione della finale di Champions League ...

Studenti in piazza. A Torino bruciati manichini di Salvini e Di Maio. Il leghista : schifosi : Manifestazioni in diverse città per contestare il governo ed i possibili tagli al mondo della scuola. Denunciati i responsabili del gesto per vilipendio alle istituzioni -

Scuola : studenti in piazza a Torino per il cambiamento : ANSA, - Torino, 12 OTT - Centinaia di studenti sono scesi in strada, a Torino, per protestare "contro razzismo, finto governo del cambiamento e disuguaglianze". Il corteo, promosso dagli studenti ...

Studenti in piazza a Torino - bruciati manichini dei vicepremier. Ira Salvini su Twitter : Studenti in piazza in tutta Italia per manifestare al grido di «Chi ha paura di cambiare? Noi no!». Sono oltre 50 le città lungo tutto lo stivale, da nord a sud, interessate...

Studenti in piazza - a Torino bruciati manichini di Salvini e Di Maio : Manifestazioni da Roma a Palermo, da Monza a Catanzaro. Slogan contro il governo giallo-verde, fumogeni e traffico in tilt. Prossimo appuntamento il 16-17 ottobre

Studenti in piazza in tutta Italia. Slogan contro il Governo - a Torino bruciati manichini di Di Maio e Salvini : Studenti in piazza in tutta Italia per il diritto allo studio. Migliaia di ragazzi sfilano nelle strade, cori e Slogan contro il Governo, degenerati a Torino, dove sono stati bruciati i manichini raffiguranti Luigi Di Maio e Matteo Salvini."Oggi siamo in piazza perché subiamo l'ingiustizia quotidiana di costi economici insostenibili per studiare. La manovra finanziaria annunciata dal Governo - afferma Giacomo Cossu, Coordinatore nazionale ...