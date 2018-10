Smettere di fumare | un ‘test’ definitivo per dire addio alle sigarette

Smettere di fumare in relazione al proprio metabolismo : la soluzione in un nuovo test : Per riuscire a Smettere di fumare potrebbe arrivare un nuovo test , praticato sulla saliva o sul sangue, capace di individuare il circolo metabolico che avviene nel nostro organism, in seguito all’assunzione della nicotina. Si tratta di un recente studio condotto all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, basato sull’osservazione approfondita di un centinaio di fumatori e che ha messo in relazione la loro dipendenza con il processo ...

Salute : Smettere di fumare fa prendere peso e aumenta il rischio temporaneo di diabete? Ecco tutta la verità : Le persone che prendono peso dopo aver smesso di fumare potrebbero far fronte ad un temporaneo aumento del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, rischio direttamente proporzionale all’aumento di peso, secondo un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health pubblicato su New England Journal of Medicine. Ma indipendentemente dal peso acquisito, si possono trarre notevoli benefici per la Salute, come la riduzione del rischio di ...