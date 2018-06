LETTURE Una giornata di Susanna | quando l' amore rompe tutto

LETTURE/ Tradurre poesia - una fatica da Ercole al bivio : L'ultimo lavoro di Valerio Magrelli, "La parola braccata" affronta il tema della traduzione poetica, ponendosi (e rispondendo) a domande nuove. Non solo tecniche, ma morali. SILVIA STUCCHI(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Da Eraclito a Ricoeur, per vivere felice bada a quel che dici, di S. ArduiniSCUOLA/ Lo spazio sacro dove i bambini insegnano ai grandi, di C. Bagnoli

LETTURE/ Christine Delphy e le altre : così l'amore di una madre batte il femminismo : Una delle più consistenti eredità del '68 è rappresentata dal movimento femminista. Una delle sue principali protagoniste è stata Christine Delphy. SALVATORE ABBUZZESE(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ "Il cielo di qua", l’amore rinomina il mondo senza tradirlo, di S. AgliecoLETTURE/ Philip Roth, la domanda (senza risposta) sull'essere americani, di P. Valesio

LETTURE/ 'Come una pietra dentro la visione' : o il fondo delle cose - o niente : Il mondo riavvolto, l'attimo attraversato in controcorrente, perché possiamo giungere dalla foce all'origine. Le liriche di Luca Manes.

LETTURE/ "Come una pietra dentro la visione" : o il fondo delle cose - o niente : Il mondo riavvolto, il tempo risalito al contrario, l'attimo attraversato in controcorrente, perché possiamo giungere dalla foce all'origine. Le liriche di Luca Manes. RICCARDO STURARO(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ "La casa degli sguardi", quando il dolore è via della graziaLETTURE/ "A mano disarmata": faccia a faccia col male, quello che sequestra l'anima e il corpo

LETTURE/ Il miracolo dell'impresa - una "ruota" tra la realtà e il bisogno : Nel villaggio di un'isola sperduta del Pacifico, Figaros, invece che accumulare i soldi rendendoli improduttivi, li ha investiti. E ha cambiato la comunità. PAOLO CAMILLINI(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Creare lavoro, quel circolo "segreto" tra intelligenza e bisogno, di P. CamilliniLETTURE/ Dante economista: quel che succede è più importante di quel che si pianifica, di P. Camillini

LETTURE/ Caino e Abele secondo Unamuno - così muore la nostra libertà : E' di nuovo disponibile in Italia per i tipi di Medusa la "Ultima leggenda di Caino" di Miguel de Unamuno. La forza di un dramma shakespeariano, la nostalgia del bene. ALESSANDRO RIVALI(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Normandia 6 giugno '44, "qui sbarcò mio padre", di A. RivaliLETTURE/ Hadjadj: resurrezione, istruzioni per l'uso, di A. Rivali

A Misano LETTURE - giochi - spettacoli e personaggi fiabeschi per 'Una Piazza di Storie' : ... dove sarà possibile ascoltare, costruire ed inventare storie che coinvolgeranno bambini e famiglie con letture ad alta e bassa voce, laboratori creativi d'arte e stampa, giochi, spettacoli e ...

LETTURE/ Vittorio Strada - cercare la verità è meglio che possederla senza una ricerca : Vittorio Strada (1929-2018), morto a Venezia il 30 aprile, ha cercato la verità per tutta la vita, senza mai accontentarsi di ricette e schemi precostituiti. ADRIANO DELL'ASTA(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ Denunciare subito la menzogna o aspettare? La lezione di Arsenij Roginskij, di A. Dell'AstaLETTURE/ Con Cristo o con la verità? Ecco cosa voleva dire Dostoevskij, di A. Dell'Asta

Medicina ayurvedica e responsabilità del medico : LETTURE deformanti di una sentenza che non è di assoluzione : Ebbene, l'uomo che era stato l'autore di quel capolavoro ch'è Un indovino mi disse , optò per la "scienza". Pratiche non convenzionali e rimedi che non possiedono evidenza scientifica possono essere ...