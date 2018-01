Tumori | scoperta la fusione dei geni che li fa proliferare

Tumori - scovato l'interruttore che uccide il cancro. La scoperta epocale degli scienziati italiani : Come mai il nostro sistema immunitario, così pronto ad attivarsi per un semplice raffreddore, non reagisce massicciamente contro una minaccia ben più grave come quella di un tumore? Un gruppo italiano, in uno studio coordinato e diretto da Humanitas di Milano e sostenuto da Airc (pubblicato oggi su