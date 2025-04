Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu in crisi Il video che cancella ogni dubbio

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è davvero finita? Nelle ultime settimane si vociferava di una rottura definitiva della coppia, ma a mettere a tacere tutte le indiscrezioni è stata proprio l'attrice che ha pubblicato un video sui social in cui si è mostrata accanto al compagno. Elisabetta Canalis ha pubblicato sulle .

Il retroscena sulla rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: “La tradiva con una nota modella”

Il settimanale DiPiùTv riporta le dichiarazioni di amici di Elisabetta Canalis che ribadiscono il definitivo allontanamento tra lei e Georgian Cimpeanu: “È tornata single, è finita anche la sua ...

“Georgian Cimpeanu tradiva Elisabetta Canalis con una modella”: l’indiscrezione dietro la fine della loro relazione

La storia tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è arrivata al capolinea. A lanciare l’indiscrezione era stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. A confermare le voci è stato il ...

“È finita”. Elisabetta Canalis, rottura col fidanzato Georgian Cimpeanu: “Colpa di un’altra persona”

Brutta notizia su Elisabetta Canalis. La vita sentimentale non starebbe andando alla grande per la showgirl, che tra l’altro è sempre molto attiva sui social network ma non starebbe più fornendo ...

