Udine20.it - Pasqua 2025: ADMO Fvg torna in piazza con “Una colomba per la vita”

Nuova edizione della campagnale dell’– Associazione Donatori di Midollo Osseo, cheanche quest’anno nelle piazze di tutto il Friuli Venezia Giulia con “Unaper la”.Dal 29 marzo al 19 aprilei volontari saranno presenti in diversi comuni della regione (in calce la tabella dettagliata con date e località interessate dall’iniziativa) con delle postazioni dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: unada 750 grammi nella versione classica, oppure al cioccolato o ancora pere e cioccolato o al pistacchio. «Laè il luogo che da sempre ci consente di far conoscere tutte le nostre attività e di accogliere nuovi donatori – ha spiegato Paola Rugo, presidente dell’Associazione donatori di midollo osseo Fvg –. Così come a Natale, anche in previsione della Santai volontari lavoreranno per una raccolta fondi indispensabile per la buona riuscita di tutte le attività associative».