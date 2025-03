Ilrestodelcarlino.it - Sulla fascia destra rientra Di Pardo: "Risolleveremo le sorti di questa stagione"

Di nuovo abile e arruolato. Alessandro Di, uscito per un problema fisico nel match di Marassi dell’8 febbraio scorso contro la Sampdoria, ha finalmente recuperato e sarà disponibile con tutta probabilità già da sabato contro il Catanzaro, restituendo così allacanarina, stante anche l’infortunio di Ponsi, un giocatore di ruolo dopo diverse partite. "In quel ruolo abbiamo avuto effettivamente delle difficoltà – ha esordito il calciatore riminese – soprattutto per gli infortuni. Io so che cosa posso dare, quella è sempre stata la mia posizione in campo e mi è dispiaciuto infortunarmi con la Samp perché mi sentivo molto bene in quel periodo, anche a livello mentale. Ora mi sento pronto, ho lavorato molto e bene in questo ultimo mese e voglio dare il mio contributo. Sono convinto chesi possa risollevare, e queste ultime otto partite vanno vissute come altrettante finali.