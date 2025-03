Justcalcio.com - TS – ma davvero la Juve può venderlo?

2025-03-20 16:56:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:Malavende Yildiz? Le voci circolano con insistenza in questi giorni critici per il raggiungimento del quarto posto. E molti sostengono, che in caso di mancata qualificazione in Champions, Yildiz possa essere ceduto per compensare la perdita economica di rimanere senza coppa. E il ragionamento è perfettamente logico, forse addirittura probabile, perché con cento milioni in meno, uno di quelli che può portarne in cassa almeno 70/80 è proprio il turco. Certo, sarebbe una clamorosa marcia indietro dopo avergli dato la numero dieci e, di fatto, il ruolo di leader del futurontino. Peraltro, anche nelle scelte di Thiago Motta, Yildiz è stato sempre premiato, saltando pochissime partite.Yildiz, sirene Premier e valore di mercatoMa è indubbio che, nelle ultime settimane, qualcosa non sia funzionato in modo perfetto tra Yildiz e il tecnico (vedi la panchina di Firenze, per esempio.