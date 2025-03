Lanazione.it - Laurea ad honorem a Mathis Wackernagel. L’ideatore dell’impronta ecologica

Oggi l’Università di Siena conferirà lamagistrale adin ’Ecotossicologia e sostenibilità ambientale’ al professor, la cui lectio magistralis si inserisce nell’ambito della XII edizione del corso di Sostenibilità. La cerimonia si svolgerà dalle 11 nell’aula magna del Rettorato. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Riccardo Paoletti, leggerà la motivazione del conferimento e il professor Simone Bastianoni, delegato alla sostenibilità, terrà la laudatio. Interverrà quindi il professorcon una lectio magistralis dal titolo ’How predictable is our future?’. La cerimonia sarà chiusa dal Coro dell’Ateneo. Il professorè una delle personalità più influenti, a livello internazionale, sui temi della sostenibilità: nei primi anni ‘90 ha creato il concetto di ’impronta’, un indicatore che misura l’impatto delle attività umane sull’ambiente, stimando la quantità di risorse naturali che sono necessarie per sostenere il nostro stile di vita; nel 2003 ha fondato il Global Footprint Network, organizzazione di ricerca internazionale che fornisce strumenti per monitorare le risorse ecologiche e l’impronta