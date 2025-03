Quotidiano.net - È sbocciata ’Flora’. Fiori a regola d’arte. Una mostra speciale

“Primavera dintorno. Brilla nell’aria e per li campi esulta“, scriveva Giacomo Leopardi. E per salutare la nuova stagione, alla Villa dei Capolavori, sede della Fondazione Magnani - Rocca a Mamiano di Traversetolo presso Parma, è, una sontuosa, affascinantesue giardini nell’arte italiana del ‘900, a cura di Stefano Roffi e Daniela Ferrari. Aperta fino al 29 giugno, riunisce più di 150 opere delle più grandi firme del secolo scorso, Boccioni, De Pisis, Balla, per arrivare fino agli artisti della nostra contemporaneità, Melotti, Paolini, Kounellis, in ideale collegamento proprio con il grande parco romantico della villa, abitato da meravigliosi pavoni, dove nelle prossime settimane si concluderanno i lavori di restauro finanziati dal Ministero della Cultura con i fondi Pnrr.