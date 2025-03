Ilrestodelcarlino.it - Gadda, contro L’Aquila l’imbarazzo della scelta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre giorni alla sfida all’ombra del Gran Sasso: l’Ancona prepara la trasferta nel capoluogo abruzzese e sembra che Massimoriesca ad avere tutti a disposizione per domenica. Migliorano, infatti, le condizioni dei due difensori Boccardi e Bellucci. Il primo sta molto meglio, il malanno alla caviglia sembra essere completamente riassorbito o quasi, ha ancora un po’ di fastidio ma per domenica potrebbe andare in panchina. Lo stesso vale per Niccolò Bellucci, che fino a ieri s’è allenato a parte ma che già oggi dovrebbe riprendere a lavorare in gruppo e, dunque, essere disponibile per la gara di. Tutto regolare per Martiniello che la scorsa settimana ha avuto a che fare con una forma febbrile completamente smaltita e che questa settimana s’è sempre allenato con i compagni. Buone nuove per, quindi, sul fronte dell’infermeria.