Naruto | le differenze tra manga e anime che ogni fan dovrebbe conoscere

è uno dei franchise più iconici del panorama shonen, capace di conquistare milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua storia emozionante e ai suoi personaggi indimenticabili. Tuttavia, chi ha letto ildi Masashi Kishimoto e ha seguito l’prodotto da Studio Pierrot sa bene che tra le due versioni ci sono diverse, alcune sottili, altre molto più evidenti. Ma quali sono le principalitra ildie l’?Scopriamole insieme!Episodi filler: l’dilata la storiaUno degli aspetti più discussi dell’adattamento animato diè la presenza di numerosi episodi filler, ovvero puntate non presenti nele realizzate per evitare di raggiungere troppo velocemente la pubblicazione dei capitoli originali.La prima serie () conta 220 episodi, di cui circa 90 sono filler.