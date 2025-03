Iodonna.it - Alla duchessa non manca la fantasia... E pur di far parlare di sé, rispolvera un vecchio regalo della regina Elisabetta

Un tocco di verde, un pizzico di tradizione e un dolce legame con il passato: Meghan Markle ha celebrato il giorno di San Patrizio con una colazione a tema per i suoi figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Ladel Sussex ha condiviso il momento attraverso le sue storie su Instagram, mostrando una tavola imbandita di waffle verdi decorati con frutta e panna montata. Ma il dettaglio più significativo? La piastra per waffle utilizzata, unspeciale ricevuto dII. Mamme royal ieri e oggi guarda le foto Meghan Markle sfrutta ilL’idea di preparare waffle per la colazione non è casuale, ma ha radici in un gesto affettuosodefunta sovrana.