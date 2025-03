Zonawrestling.net - TNA: Un ex AEW è nuovo consulente per i live event

Il 2025 per la TNA è partito benissimo: tanti occhi puntati grazie alla nuova, storica partnership con la WWE, un roster rinnovato con nomi in ascesa come Mike Santana, Mustafa Ali e Masha Slamovich, e una risposta sempre molto buona da parte del pubblico. Ma dietro a questo successo potrebbe esserci lo zampino – o meglio, la consulenza – di un ex AEW.Presente lo scorso weekend, con vendite da recordCome riportato da PW Insider, infatti, la TNA si starebbe avvalendo della consulenza di Rafael Morffi, che fino a qualche tempo fa era Vice President ofs in AEW, dove appunto si occupava della gestione degli house shows. Lo stesso Morffi ha poi confermato su X la sua presenza aglii dello scorso weekend a El Paso, dove la TNA ha fatto incassi da record.Thanks ?@ThisIsTNA? for allowing me to be a small contributing part of a historic weekend ofs for the company in El Paso, TX ?@ElPasoColiseum? -record breaking ticket sales for consecutive shows.