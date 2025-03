Laverita.info - Teste di rapa? Lo erano anche egizi e romani

L’ortaggio è tra i più vilipesi, utilizzato per definire qualcuno «sciocco» ma fin dall’antichità faceva capolino nelle diete. In Trentino quelle rosse vanno con la carne di maiale, in Friuli ci preparano la brovada. E nel Settecento dalle barbabietole si ricavò lo zucchero.