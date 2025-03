Laprimapagina.it - La strada verso la finale è tracciata: l’Inter può arrivare in fondo?

Sono definiti gli accoppiamenti dei quarti didella rinnovata Champions League 2025/2026. Tra le sfide di cartello spicca Bayern Monaco-Inter, con i nerazzurri unici rappresentanti dell’Italia ancora in corsa. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Bayern guidato da Vincent Kompany: gara d’andata in Germania l’8 aprile, ritorno a San Siro il 16.Il tabellone dei quartiArsenal-Real MadridPsg-Aston VillaBarcellona-Borussia DortmundBayern Monaco-InterIl calendario dei quartiMartedì 8 aprile, ore 21: Arsenal-Real Madrid, Bayern Monaco-InterMercoledì 9 aprile, ore 21: Psg-Aston Villa, Barcellona-Borussia DortmundMartedì 15 aprile, ore 21: Aston Villa-Psg, Borussia Dortmund-BarcellonaMercoledì 16 aprile, ore 21: Real Madrid-Arsenal, Inter-Bayern MonacoSedovesse superare il turno, affronterebbe in semila vincente tra Barcellona e Borussia Dortmund, finalista della scorsa edizione.