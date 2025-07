Così la Fondazione punta sulla sostenibilità | Un impegno reale per il nostro territorio

La Fondazione Acqua dell’Elba si distingue per il suo impegno concreto verso la sostenibilità, destinando ogni anno almeno il 10% dell’utile netto per progetti a tutela del nostro territorio. Norman Larocca, direttore e responsabile marketing, sottolinea come spesso le risorse siano anche maggiori, a testimonianza di un vero e proprio slancio etico. Quest’anno, il festival Seif dedica il focus alla comunità del Mediterraneo, rafforzando il suo ruolo di promotore di cambiamento e consapevolezza.

"OGNI ANNO, alla Fondazione Acqua dell’Elba, la società destina il 10% dell’utile netto. Ma ammetto che spesso le risorse sono persino di più". A dirlo è Norman Larocca, direttore della fondazione Acqua dell’Elba e responsabile della comunicazione del marketing della società. La fondazione, da ormai nove anni, organizza il festival dedicato alla sostenibilità Seif: "Quest’anno lo abbiamo voluto dedicare alla comunità del Mediterraneo", racconta Larocca. Le iniziative legate alla sostenibilità guidano non solo l’operato della fondazione, ma anche della società, in un continuum progettuale e operativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Così la Fondazione punta sulla sostenibilità: "Un impegno reale per il nostro territorio"

In questa notizia si parla di: fondazione - sostenibilità - così - punta

Fondazione Venezia Capitale mondiale della sostenibilità, Renato Brunetta confermato presidente - La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità ha concluso oggi il suo primo triennio, confermando Renato Brunetta come presidente.

Merenda: «Il Parco del Vento di Punta Pellaro un altro tassello della rigenerazione urbana che restituisce dignità e socialità ai quartieri» Il consigliere comunale delegato ai Parchi e Giardini: «Il parco diventa così un nuovo “luogo del cuore” per i cittadini, un ta Vai su Facebook

Così la Fondazione punta sulla sostenibilità: Un impegno reale per il nostro territorio; Dal piatto alle foreste: così Autogrill punta sulla sostenibilità; Elisa, così la musica rispetta il pianeta e cura l’ambiente.