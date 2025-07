dazi bastone e carota

Il tempo stringe e il mondo osserva con ansia il delicato equilibrio tra Stati Uniti e Unione Europea. Con appena 48 ore per evitare una guerra commerciale, le decisioni di Trump e Lutnick potrebbero cambiare il volto del commercio globale. Il countdown è già partito: sarà la diplomazia a prevalere o assisteremo a un nuovo scontro economico? La risposta dipende da un accordo imminente, che potrebbe segnare un punto di svolta incredibile.

Il conto alla rovescia è già partito. Restano solo 48 ore per arrivare a un accordo ed evitare sul filo di lana una vera e propria guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Le lettere "partiranno domani – oggi per chi legge – O ci sarà un accordo" sui dazi o "ci saranno le lettere", ha detto Donald Trump con a fianco il ministro del commercio Howard Lutnick. Lutnick ha precisato che le nuove tariffe non entreranno in vigore subito ma il primo agosto. Confermando così lo scenario di un ulteriore rinvio oltre il 9 luglio, data di scadenza della tregua di 90 giorni. A giocare d’anticipo era stato ieri il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent. 🔗 Leggi su Quotidiano.net