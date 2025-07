Dai pennarelli fino alle matite il made in Italy conquista l’estero

Il Made in Italy continua a conquistare il mondo, dal pennarello alle matite, con eccellenza e stile ineguagliabili. Il 2025 si prospetta come un anno di grande importanza per Fila, simbolo di artigianalità e innovazione toscana, celebrando il cinquantesimo anniversario del TrattoPen e registrando risultati economici sempre più promettenti. La presenza globale di questa multinazionale testimonia che la qualità italiana non ha confini, consolidando il suo ruolo di leader nel settore creativo e artistico.

IL 2025 è un anno importante per Fila, la Fabbrica italiana lapis ed affini, non solo per il cinquantesimo anniversario del TrattoPen, icona del design e dell’industria toscana, ma anche per i risultati economici incoraggianti e gli investimenti messi in campo per innovare e rafforzare la produzione italiana. Nel primo trimestre dell’anno la multinazionale dell’espressione creativa ha registrato ricavi per 136,3 milioni di euro, in crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. La performance è trainata dal Nord America, con 63,5 milioni di euro (+8,4%), mentre in Europa si attesta a 52,4 milioni (+1,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dai pennarelli fino alle matite, il made in Italy conquista l’estero

