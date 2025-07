Corriere dello Sport – Milinkovic Savic il Leeds è interessato | chieste informazioni al Torino

Leicester e Napoli seguono con attenzione le evoluzioni sul futuro di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, finito nel mirino del Leeds. La trattativa potrebbe rappresentare una grande plusvalenza per i granata e apre un’incerta finestra di mercato tra Italia e Premier League. La domanda ora è: riuscirà il Toro a trattenere il suo talento o assisteremo a nuovi colpi di scena? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del CdS: Vanja Milinkovic-Savic nel mirino del Leeds. Il club neopromosso in Premier League ha chiesto informazioni per il portiere del Torino, che potrebbe rappresentare una nuova plusvalenza per la societĂ di Urbano Cairo. Il classe '97 è seguito con attenzione anche dal Napoli. Torino, Leeds interessato a Vanja Milinkovic-Savic. Il Leeds ha fatto un sondaggio per Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore che potrebbe lasciare il Torino in questa sessione di mercato. Per il momento, una semplice richiesta di informazioni, per un giocatore che ha messo a referto 37 apparizioni nell'ultimo campionato di Serie A, collezionando un totale di 10 clean sheets.

