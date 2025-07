Il record più avvilente della F1 | gli ha distrutto la carriera per sempre

Il record più avvilente della F1, il PI249, ha segnato una svolta dolorosa nella carriera di molti piloti. Immaginate di avere tra le mani l’auto più veloce dell’anno, per poi concludere la stagione in modo disastroso: un colpo duro che può compromettere tutto. Alcuni talenti affrontano stagioni nere, trovandosi con modelli incapaci di esprimere il massimo. Gente come Jarno...

Immaginate trovarvi per le mani l'auto più veloce dell'anno e finire così la stagione. Questo avvenimento gli ha distrutto la carriera. Alcuni piloti cominciano la loro carriera sotto una cattiva stella o passano stagioni davvero difficili trovandosi per le mani dei modelli che sono semplicemente pessimi sotto tutti i punti di vista, o con cui semplicemente non riescono a trovare il giusto feeling nel corso della stagione. Gente come Jarno Trulli o Bertrand Gachiot avrebbe sicuramente potuto accumulare più punti o vittorie in carriera, con monoposto più competitive. Bene, questi piloti non hanno rimorsi perché sanno di essersi spinti anche oltre i limiti della macchina, cosa che invece quei piloti che si sono trovati per le mani una vettura stratosferica ma per un se o per un ma non sono mai riusciti a sfruttarla al 100% non possono dire.