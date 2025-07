La scuola si rifà il look Una nuova mensa da 2,3 milioni all’istituto Manzoni

A Ornago, l'Istituto Comprensivo Manzoni si prepara a rivoluzionare il proprio volto: con un investimento di 2,3 milioni di euro, tra fondi PNRR e mutuo comunale, nasce una nuova mensa moderna e funzionale. Questo progetto non solo migliorerà la qualità della vita scolastica per 400 studenti, ma trasformerà il complesso in un polo attrattivo, potenziando anche l’offerta educativa e sportiva del territorio. Un passo avanti verso il futuro della scuola italiana.

Sono partiti a Ornago i lavori per la nuova mensa con cucina all’ istituto comprensivo Manzoni, cantiere finanziato dal Pnrr: 2,27 milioni il costo totale, dei quali 1,8 in arrivo dal Piano e il resto, 470mila euro, con mutuo acceso da Comune. Soldi necessari per togliere il refettorio dal seminterrato della primaria e realizzarlo fra medie ed elementari, frequentate da 400 ragazzi. "Un polo attrattivo, accanto c’è anche il centro sportivo – sottolinea l’amministrazione guidata da Daniel Siccardi –, un altro passo verso una scuola che cresce con la comunitĂ ". Vecchi spazi insufficienti per l’amministrazione "rispetto al numero di alunni che utilizzano il servizio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La scuola si rifĂ il look. Una nuova mensa da 2,3 milioni all’istituto Manzoni

