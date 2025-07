Lo Ius Scholae agita la destra Tajani | convincerò gli alleati Salvini lo gela | non passa

Nel cuore di un dibattito infuocato, l’ombra dello Ius Scholae agita gli animi della destra italiana. Tajani si impegna a rassicurare sul suo intento di non ostacolare il governo, ma le tensioni si fanno sentire: Salvini rimane freddo e la proposta si scontra con le resistenze di Giorgia Meloni. La partita sulla cittadinanza si fa intricata, lasciando aperto il futuro di una riforma chiave per l’Italia.

dall’inviato "Ne parlo come segretario di partito". Antonio Tajani ci tiene a precisarlo che la sua proposta sulla cittadinanza non vuole "mettere in difficoltà il governo". Eppure, nell’ultima giornata del Forum in Masseria, il vicepremier non può sottrarsi dal rispondere alla bocciatura netta del ‘suo’ Ius Italiae (non scholae, precisa) arrivata venerdì dalla premier Giorgia Meloni. E che ieri, a distanza, è arrivata ancora una volta dall’altro alleato, Matteo Salvini. E così, tra una riflessione sui dazi e una sulle guerre, temi di sua stretta competenza, è il Tajani leader di Forza Italia che deve riprendere in mano la questione, ribadendo almeno tre volte che secondo lui, a differenza di quanto detto dai suoi alleati di governo, quella proposta è in realtà dentro il programma del centrodestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net