Burocrazia, tasse e mobilità. Ecco gli ’incubi’ degli artigiani.

Burocrazia, tasse e mobilità sono gli incubi quotidiani degli artigiani italiani. Un’indagine su circa mille aziende della CNA Bologna svela le preoccupazioni e le sfide che affrontano nel futuro prossimo, con la metalmeccanica come settore di punta. Ma qual è il loro sguardo sull’andamento del fatturato rispetto all’anno passato? Scopriamo insieme le prospettive di un territorio ricco di eccellenze e difficoltà da superare.

Un migliaio di aziende iscritte alla Cna Bologna sono state interpellate relativamente alla visione del futuro nei prossimi mesi su quali siano i problemi e le preoccupazioni maggiori. I settori interessati sono tutti con la metalmeccanica che rappresenta il punto di forza del territorio bolognese per la sua altissima specializzazione. Al quesito su come pensano sia l’andamento del fatturato rispetto all’anno passato, poco più del 50 per cento prevede che resterà stabile, ma quasi il 37 per cento afferma che diminuirà. Naturalmente le tensioni a livello internazionale e i conflitti non aiutano a dissipare l’incertezza, così come anche i dazi che, anche se non sembrano preoccupare in maniera eccessiva gli artigiano bolognesi, di certo non fanno stare tranquilli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it