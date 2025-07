Dai profumi fino ai colori | raccontiamo la nostra isola al mondo

dai profumi fino ai colori, raccontiamo la nostra isola al mondo. Realizzare il sogno di vivere e lavorare qui, trasformando l’idea in un’impresa che cattura i profumi e le sfumature dell’Elba in una boccetta, non è stato facile. A dirlo è Fabio Murzi, fondatore di Acqua dell’Elba, un esempio di passione e determinazione che oggi, dopo 25 anni, porta l’essenza dell’isola in tutto il mondo e nel cuore di milioni di clienti. Sono...

"REALIZZARE il sogno di vivere e lavorare qui, rendere concreta l’idea e avviare l’impresa volta a racchiudere profumi e colori dell’Elba in una boccetta di profumo, non è stato facile". A dirlo è Fabio Murzi (nelle foto sopra) fondatore, assieme alla sorella Chiara e ad un amico, Marco, di Acqua dell’Elba. In 25 anni la società è molto cresciuta, tanto che oggi fattura 15,8 milioni di euro e ha negozi aperti in tutta Italia e nel mondo. Sono 100 in totale i dipendenti e i collaboratori di Acqua dell’Elba, le cui fragranze nascono tutte all’Isola d’Elba, per conquistare nasi anche internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Dai profumi fino ai colori: raccontiamo la nostra isola al mondo"

In questa notizia si parla di: profumi - colori - isola - mondo

Colori, profumi e novità di stagione al Novi Sad con il Mercato Straordinario - colori, profumi e novità di stagione al Mercato Straordinario di Novi Sad. Domenica 18 maggio, il Parco Novi Sad di Modena si trasformerà in un vivace spazio di shopping all’aria aperta, dalle 7 alle 14.

Anche quest'anno la magia avvolgerà i campi del Lavandeto di Assisi! Dal 14 giugno al 6 luglio, ogni weekend (sabato e domenica), vieni a vivere un’esperienza unica tra profumi, colori e natura alla Festa della Lavanda di Assisi! I campi si vestiranno di vi Vai su Facebook

Dai profumi fino ai colori: raccontiamo la nostra isola al mondo; Acqua dell’Elba festeggia 25 anni nel segno dei profumi e dei colori dell’isola; Carthusia profumi di Capri: una storia di odori, fragranze e colori.

"Dai profumi fino ai colori: raccontiamo la nostra isola al mondo" - "REALIZZARE il sogno di vivere e lavorare qui, rendere concreta l’idea e avviare l’impresa volta a racchiudere profumi e ... Scrive quotidiano.net

Mauritius l’isola arcobaleno, tra colori e profumi - Tgcom24 - L'isola vulcanica è celebre per l'ospitalità, per il mare azzurro e trasparente, per le bianche spiagge e gli hotel ... Segnala tgcom24.mediaset.it