Quattro incidenti in una notte | giovani finiscono fuori strada con la macchina e si ribaltano

Una notte di paura e sventura nella Bassa: quattro incidenti in poche ore hanno coinvolto giovani alla guida, finendo fuori strada e ribaltandosi. A Poviglio, un'auto si è capovolta vicino al supermercato Conad, mentre altri episodi segnano una serata drammatica. Fortunatamente, i soccorsi sono prontamente intervenuti, ma l’eco di questi eventi resta forte. La notte ha lasciato ricordi indelebili e domande sulla sicurezza delle strade.

Soccorsi mobilitati per incidenti accaduti ieri notte nella Bassa. A Poviglio, in via Romana, all’altezza del supermercato Conad, verso le quattro una Skoda Fabia ha sbandato, ribaltandosi fuori strada. Pare fossero cinque i giovani a bordo. All’arrivo dei soccorsi – tre ambulanze, autoinfermieristica e automedica – sul posto erano in quattro: due ragazzi ventenni, residenti a Reggio, e due ragazze diciottenni abitanti a Bagnolo. Un altro ragazzo si sarebbe invece allontanato da solo, dopo l’incidente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile, che si stanno occupando degli accertamenti, cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, oltre che della verifica delle condizioni del conducente della vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro incidenti in una notte: giovani finiscono fuori strada con la macchina e si ribaltano

In questa notizia si parla di: quattro - incidenti - notte - giovani

Incidenti sulle strade bresciane. Muore motociclista di 19 anni. Grave una bimba di quattro - Un tragico incidente stradale ha colpito Camignone di Passirano, dove un motociclista di 19 anni ha perso la vita e una bambina di quattro anni è rimasta gravemente ferita.

Incidente nella notte a San Pietro Apostolo: quattro giovani feriti Vai su Facebook

Quattro incidenti in una notte: giovani finiscono fuori strada con la macchina e si ribaltano; Spaventoso schianto alla rotonda di via Pascoli: feriti quattro giovani, due sono gravi; Paura nella notte a Cerignola: auto esce fuori strada e va giĂą nella scarpata, feriti 4 giovani.

Quattro incidenti in una notte: giovani finiscono fuori strada con la macchina e si ribaltano - A Poviglio, in via Romana, all’altezza del supermercato Conad, verso ... Riporta msn.com

Lunga scia di incidenti nella notte: 4 giovani si ribaltano con l’auto a Pasturo - MSN - A Vercurago all’alba un’auto si è schiantata contro un muro, anche qui 4 giovani coinvolti Sempre nel cuore della notte, in via Provinciale a Ballabio, incidente tra due vetture PASTURO – E ... Come scrive msn.com