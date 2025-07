Tutto è cominciato con una gita in barca

Tutto è iniziato con una semplice gita in barca e un sogno condiviso: vivere sull’incantevole Isola d’Elba. Fabio, Marco e Chiara hanno trasformato quella passione in realtà, fondando 25 anni fa Acqua dell’Elba a Marciana Marina. Un viaggio tra mare, profumi e dedizione che li ha portati a creare un marchio rinomato, simbolo di autenticità e tradizione. E la loro storia continua, tra innovazione e amore per l’isola...

LA STORIA di Fabio, Marco e Chiara inizia con la voglia di rimanere a vivere all' Isola d'Elba. "In tre abbiamo fondato Acqua dell'Elba esattamente 25 anni fa a Marciana Marina, dove siamo nati e dove viviamo. Eravamo poco più che trentenni, animati dall'amore per l'isola in cui siamo nati e dalla comune passione per i profumi e per il mare", racconta il fondatore e presidente di Acqua dell'Elba, Fabio Murzi. Con la sorella e un amico ha fondato una impresa, realizzando il suo sogno, restare a vivere e a lavorare all'Isola d'Elba. "Dopo una gita in barca, con i colori del mare e del cielo ancora negli occhi, camminando lungo i sentieri profumati di mirto e rosmarino, tra rocce e cespugli di arbusti selvaggi, ci siamo detti che volevamo sentirci tutti i giorni così: rilassati, bene con noi stessi e con gli altri, ai ritmi della natura e colmi di meraviglia.

