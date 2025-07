Portiamo Arte Festival | a Mileto due giorni di creatività cultura e partecipazione

Sei pronto a vivere due giorni all'insegna di creatività, cultura e partecipazione? Torna a Mileto il Portiamo Arte Festival, il grande evento che trasforma la cittadina vibonese in un laboratorio artistico a cielo aperto, coinvolgendo artisti, artigiani e cittadini di tutte le età. Con il claim “Portiamo Arte”, il festival intende sottolineare il ruolo vitale dell’arte nel tessuto sociale, stimolando l’immaginazione e unendo comunità e talenti.

Torna a Mileto il Portiamo Arte Festival, l’evento che celebra l’arte in tutte le sue forme, in programma il 17 e 18 luglio 2025. Promosso dalla pagina @portiamoarte, il festival si prepara a trasformare la cittadina vibonese in un laboratorio creativo a cielo aperto, con iniziative che coinvolgeranno artisti, artigiani, realtà produttive locali e cittadini di tutte le età. Con il claim “Portiamo Arte”, il festival intende sottolineare il ruolo fondamentale dell’arte come strumento di comunità, rigenerazione urbana e identità territoriale. Tra mostre, performance, esposizioni artigianali, attività per bambini e incontri culturali, le strade di Mileto si animeranno con colori, suoni e idee, dando spazio al talento e alla partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it