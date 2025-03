Calciomercato.it - Il top player avvisa la Juventus: resta solo con Thiago Motta

Il destino del calciatori bianconero dipende da quello dell’allenatore: la sua volontà è chiara, non vuole un altro tecnicoTravolta dall’Atalanta, laè avvolta dai dubbi. Ne ha tanti la società che deve guardare al presente e pensare al futuro.rischia, non ora visto che continuerà a guidare la squadra fino al termine della stagione, ma a fine campionato quando arriverà il momento dei bilanci e delle decisioni.(foto Ansa) – Calciomercato.itIl giudizio finora non può che essere negativo e servirà un grande finale di stagione, partendo dall’imprescindibile qualificazione in Champions, per sperare dire sulla panchina bianconera. Destino incerto per, al quale però è legato anche quello di un calciatore che finora male non ha fatto dal suo arrivo a Torino.