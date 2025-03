Iodonna.it - "Ci chiama anoressiche e poco di buono, va allontanata"

Gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci di via Cavour a Roma hanno organizzato oggi uno sciopero per protestare contro una docente che, a quanto riferiscono, ‘bullizzerebbe’ le studentesse e ne hanno richiesto l’allontanamento. Leggi anche › Giornata contro il cyberbullismo: 7 giovani su 10 riportano traumi digitali É quanto si legge in una nota. “Siamo stati costretti a organizzare un picchetto – scrivono gli studenti – per portare all’attenzione generale un problema noto a tutta la comunità scolastica, ma fino a oggi affrontato con colpevole inerzia. Leggi anche › Millie Bobby Brown risponde alle critiche sull’aspetto fisico: «Questo è bullismo, non mi scuso per essere cresciuta» Da tempo, infatti, all’interno del nostro istituto viene tollerato il comportamento inopportuno di un docente che ripetutamente umilia e bullizza gli studenti, con particolare accanimento nei confronti delle studentesse”.