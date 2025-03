Addio a Fulco Pratesi fondò WWF Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.35 E' morto nella notte in ospedale a Roma, fondatore del WWF, di cui era presidente onorario. Aveva 90 anni. Giornalista e illustratore,nacque a Roma nel 1934. Dagli anni '60 era impegnato nelle tematiche ambientali. Nel 1966l'Associazionena per il WOrld Wildlife Fund. Come giornalista collaborò col Corriere della Sera e l'Espresso occupandosi di temi ambientali e naturalistici. Nel 1992 venne eletto deputato nella lista dei Verdi.