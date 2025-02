Unlimitednews.it - Ravenna, scoperto trader con 270 milioni di criptovalute

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Sotto la direzione della Procura della Repubblica di, i finanzieri del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma (Reparto specialistico del Corpo con competenza nazionale in materia di contrasto agli illeciti perpetrati attraverso il web e l’uso di mezzi e strumenti informatici) hanno concluso una complessa attività di indagine che ha consentito di svelare un’ingente evasione fiscale, realizzata attraverso investimenti in criptovaluta da un faentino.Il personale altamente specializzato in forza al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, in grado di adoperare in maniera efficace i più moderni software di blockchain analysis, ha individuato una serie di portafogli di criptovaluta particolarmente capienti, riuscendo ad attribuirli in maniera certa all’indagato.