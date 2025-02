Ilrestodelcarlino.it - Polli lungo l’autostrada: lunghe code sull’A1 tra Parma e Reggio

Roma, 27 febbraio 2025 – Un camion che trasportavaha perso parte del caricoA1 Milano-Napoli nel tratto compreso traEmilia, in direzione Bologna. Si sono formatelunghissime, fino a 9 Km. E’ successo all’altezza del km 128, gli animali si sono riversati sulla strada creando problemi al traffico. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. I consigli per la viabilità Agli utenti provenienti da Milano e diretti a Bologna, Autostrade consiglia di uscire a, percorrere la viabilita? ordinaria e rientrare in A1 alla stazione diEmilia. Segui il traffico in tempo reale