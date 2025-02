Oasport.it - F1, Antonelli scaccia lo “spettro” Hamilton: “Non è corretto definirmi suo sostituto, sono solo un pilota Mercedes”

Leggi su Oasport.it

Manca sempre meno al debutto di Andrea Kimi. Ilitaliano quest’anno sostituirà Lewisin casa, affiancando George Russell in vista di un Mondiale 2025 di Formula 1 che si preannuncia davvero interessante, con tanti team motivati a compiere uno step in avanti rispetto allo scorso anno. Il bolognese, intervenuto nella prima conferenza stampa del 2025, ha però voluto allontanare lodella leggenda britannica, adesso approdata in Ferrari, precisando di non sentirsi un suo, bensì un semplice. “Non trovo siacomedi Lewis: parliamo di unche fa fatto davvero tanto in questo sport. Mi sento semplicemente un, e proverò a scrivere la mia storia – ha dettonelle parole riportate da Motorsport – Correre per questa squadra è indubbiamente una grande responsabilità,parte di un team di elevato livello, ma allo stesso tempo è anche una grande opportunità, un privilegio.