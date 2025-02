Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio in carcere a Reggio Emilia, la sentenza: condannati i 10 agenti “ma non fu tortura”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 febbraio 2025 – Pene che vanno da 4 mesi a un massimo di due anni per i diecidella polizia penitenziariaper ilavvenuto il 3 aprile del 2023 ai danni di un detenuto. Lo ha deciso il gup del tribunale diSilvia Guareschi che li haa pene più basse di quelle chieste dalla Procura riqualificando i reati. Per il giudice infatti non fu, ma abuso di autorità contro detenuto in concorso, non furono lesioni ma percosse aggravate. Il falso invece ha retto per i tre imputati a cui era contestato. La Procura aveva chiesto per loro pene fino a cinque anni e otto mesi. La requisitoria della Procura aCosa è successo Diecidella polizia penitenziaria sono stati accusati a vario titolo dei reati di, lesioni (e falso nelle relazioni di servizio) verso un detenuto tunisino, oggi 44enne, che il 3 aprile 2023 si trovava nelreggiano della Pulce e che è parte civile nel procedimento.