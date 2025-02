Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 17 febbraio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Ulisse-Il piacere della scoperta, su Canale 5 Grande Fratello. Guida aiTv della serata di lunedì 17Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 17? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 La furia di un uomo – Wrath of Man. Una rapina finita tragicamente nel sangue, spinge Patrick Hill a farsi assumere dalla Fortico, la compagnia di trasporti presa di mira. Infiltratosi, intuisce che all’interno del gruppo di lavoro si nasconde una talpa che ha aiutato i rapinatori tempo addietro. Su Rai Movie dalle 21.10 Rio Lobo. Durante la guerra di Secessione, il sudista Pierre Cordona ruba un prezioso carico nemico.