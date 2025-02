Spazionapoli.it - Espressione blasfema a fine match: Lautaro rischia il Napoli? Cosa dice il regolamento

Ultimecalcio – Morale basso in casa Inter dopo la sconfitta in casa della Juventus per 1-0, con la rete decisiva di Francisco Conceicao. Rabbia incontenibile diMartinez a.Le ultime novità che sono arrivate in serata dall’Allianz Stadium sono davvero confortanti per ilcalcio, che grazie alla vittoria della Juventus contro l’Inter per 1-0 allunga di un punto il distacco dalla compagine nerazzurra. Undavvero combattuto, con la Vecchia Signora che ha trovato il guizzo vincente grazie a Francisco Conceicao (clicca qui per i dettagli). Inevitabile la rabbia per la squadra di Simone Inzaghi, così come dimostrato dal capitanoMartinez.In particolare, l’argentino è apparso molto furente a, con le telecamere che hanno intercettato un labiale molto eloquente.